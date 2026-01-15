Jasikevicius: El Valencia es el equipo más rápido, hay que encontrar la manera de frenarlo

"Necesitamos encontrar la manera de frenar al Valencia, el equipo más rápido de la Euroliga", destacó el lituano en declaraciones recogidas por la web del club turco.
"Juegan un baloncesto muy bueno. Su velocidad y efectividad en el partido sacan a los equipos del partido. También necesitamos entender cómo jugar contra ellos ofensivamente y reflejarlo correctamente en la cancha", añadió.
El jugador estadounidense Brandon Boston Jr. auguró "un partido bueno y difícil" y dijo que deben tratar de "ejecutar el plan" en el que han trabajado toda la semana para regresar a la senda de las victorias.
"Queremos aprender de nuestros errores en el partido de Dubai y ganar con el apoyo de nuestra afición", concluyó.
El Fenerbahce es quinto en la clasificación de la Euroliga, con 13 triunfos en 20 jornadas, uno menos que el Valencia (tercero), que suma 14 victorias con un partido más disputado.