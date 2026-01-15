Nico Brussino pide elevar la intensidad defensiva para superar al Hiopos Lleida

En manifestaciones a los medios oficiales del club, el jugador argentino propone "estar concentrados en defender intensos los cuarenta minutos", para superar a un rival que viene de sorprender a LaLaguna Tenerife en su pista en la jornada anterior (87-94), todo un aviso a navegantes.

"Esperamos un partido intenso, es un equipo de muchas transiciones, que juega los cuarenta minutos uno contra uno, así que debemos estar enfocados en la defensa, pero también en la ofensiva tenemos que aprovechar los espacios que dejan", explicó el de Cañada de Gómez (provincia de Santa Fe).

Brussino considera que deben mirarse en el espejo de la última victoria en casa ante el UCAM Murcia (77-72) si quieren "seguir compitiendo en esta Liga", después de haberse esfumado las posibilidades de meterse en la Copa del Rey tras la derrota en Zaragoza por 95-84.

El Dreamland Gran Canaria podrá contar con Carlos Alocén, recuperado de una grave lesión, y el alero argentino, junto a sus compañeros, celebra la vuelta del base aragonés.

"Tenerlo de vuelta es algo bonito, se lo merece después de todo el esfuerzo que ha hecho. Está convocado y ojalá pueda tener sus minutos para que vuelva a tener buenas sensaciones. También lo necesitamos, porque es un jugador que nos puede dar mucho", relató.

También será un partido muy especial para el estadounidense John Shurna, exjugador del Dreamland Gran Canaria, y desde esta temporada en las filas del Hiopos Lleida.

"Es un gran tipo, un gran jugador dentro y fuera de la cancha. He jugado muchos años con él y me llevo a un amigo. Es una persona excelente, se merece la ovación del público y mucho más", concluyó.