Scariolo: "Alcanzar a un rival directo y encima con un 2-0 estaría muy bien"

Actualmente, el club blanco se encuentra séptimo en la tabla con 13 victorias y 8 derrotas y a sólo un triunfo de su eterno rival, que es cuarto, empatado con los tres primeros clasificados: Hapoel Tel Aviv, Mónaco y Valencia Basket, respectivamente.

Los dos gigantes del baloncesto español se enfrentan así por tercera vez esta temporada, con victoria para los de Scariolo en la ida de la Euroliga y para los de Xavi Pascual hace sólo dos semanas en la Liga Endesa, con ambos triunfos conseguidos como visitantes.

"Es un partido difícil contra un gran equipo, grandes jugadores y un gran entrenador. Tiene importancia en la clasificación porque tenemos poca distancia. Poder adquirir un 2-0 contra un rival cercano y directo sería importante en caso de probables finales igualados con muchos equipos involucrados", analizó Scariolo en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Como tras la derrota ante el Barça en la Liga Endesa, el italiano remarcó la importancia de controlar el rebote como una de las claves para llevarse el triunfo: "En los dos Clásicos anteriores hemos metido más de 100 puntos de media y esperamos que esto no vuelva a pasar. Se hace más evidente la necesidad de rebotear. Allí cogimos 14 rebotes más y ganamos y aquí cogieron más ellos y ganaron. Ha sido la clave de estos partidos y es altamente posible que vuelva a ser así".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Real Madrid consiguió su primera victoria a domicilio en el Palau Blaugrana en el mes de noviembre, que a la postre significó la destitución de Joan Peñarroya al frente del banquillo azulgrana.

En una temporada con un calendario tan exigente, el entrenador italiano apuntó al buen estado físico de todos sus jugadores, por lo que podrá contar con la plantilla al completo, incluidos los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck y el dominicano Andrés Feliz, a la hora de hacer la convocatoria, la cual decidirá mañana junto al resto de miembros del cuerpo técnico.

"El estado físico es bastante bueno. A estas alturas, siempre hay pequeñas cosas pero cómo hemos llevado los primeros meses nos ha permitido haber evitado problemas graves y jugadores muy fatigados. La convocatoria la decidimos más tarde", remarcó.

En su primer duelo ante Xavi Pascual, en su regreso al banquillo azulgrana, el técnico de Gavá venció al Real Madrid y a Scariolo poniendo fin a una racha de nueve clásicos teñidos de blanco y al invicto de los merengues en el Movistar Arena tras 37 partidos.

Esta vez, el Barça contará con el regreso de Darío Brizuela y Jan Vesely, ausentes en el duelo anterior de la Liga Endesa. Su posible inclusión en la convocatoria hace que Scariolo tenga que tenerlo "en cuenta" ya que son jugadores "decisivos": "A pesar de que nuestra identidad tiene que mantenerse inalterada, la preparación táctica del partido los tiene muy en cuenta".

El Barça que ya ganó en el Movistar Arena en el clásico de la ACB el pasado 4 de enero, no podrá contar todavía con los lesionados Will Clyburn, cuyo regreso se espera para el mes de febrero, y Juan Núñez, lesionado de larga duración.

Se espera, nuevamente, que el argentino Nicolás Laprovittola, ya completamente recuperado de su lesión en el músculo aductor del muslo derecho, vuelve a ser clave en la pizarra de Pascual, tal y como lo fue en el clásico de la liga española, donde contribuyó a la victoria de los suyos con 19 puntos y 27 de valoración.

Así, ambos clubes, empatados esta temporada en un balance de 26 triunfos y 10 derrotas entre Euroliga, Liga Endesa y Supercopa, competición no disputada por el Barça, pondrán fin a su igualdad en un triunfo que puede ser clave para definir el 'play-off' de la competición europea.