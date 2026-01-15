Scariolo no descarta unirse al proyecto NBA Europa: "El club piensa a largo plazo"

El Real Madrid aún no ha confirmado su presencia de cara a la próxima temporada en el máximo torneo continental y se ha especulado con su posible salto al proyecto de la NBA a partir del año 2027, tal y como anunció el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Ante esta posibilidad, el italiano fue preguntado por si este podría ser el último clásico ante su eterno rival en competición europea, pero Scariolo dijo que aún existe "margen para juntar fuerzas y no solo ponerlas en conflicto", durante una rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva Real Madrid.

"Personalmente no he pensado en ello. Lo ideal, creo que todavía puede existir margen para juntar fuerzas y no solo ponerlas en conflicto. Por mi parte sólo puedo decir que efectivamente llevo muchos años aquí y me divierto a nivel de competición, me divierto en esta Euroliga, pero también he pasado tres años fantásticos en la NBA, donde he apreciado mucho su forma de ver las cosas. Así que creo que todo lo que es añadir o añadir opciones y no restar, creo que es bueno para el baloncesto", analizó.

Además, Scariolo reiteró que la idea del club blanco pasa por consolidar el proyecto a "medio y largo plazo", a la vez que subrayó el "cortoplacismo" y el "resultadismo" como aliados de las "malas decisiones".

"Este club ha empezado un plan a medio largo plazo. Este año estamos todos mentalizados para competir y hacerlo bien, cada vez mejor en esta temporada, pero ya estamos pensando en la siguientes. Entonces el plan a largo plazo va y empieza con un mínimo de 3 años, y tiene que tener en cuenta efectivamente lo que es el medio largo plazo. Yo creo que el mejor aliado de las malas decisiones es el cortoplacismo y el resultadismo. Lo de pensar que sería mejor para el mes de febrero...Eso en la cancha, tenemos que verlo nosotros, pero en el despacho me consta que la mirada está puesta en la planificación del futuro", analizó.

"La mirada está, con muy buen criterio, puesta más al bien a medio a medio largo plazo. Así que no creo que tenemos que pensar en el pánico sí eso pasase. Yo creo que este es un club que tiene tantos años de historia debe huir del cortoplacismo, huir de que lo importante es la siguiente semana, o bien si hemos perdido o ganado un partido. Eso es una visión que normalmente trae malas decisiones y me consta, repito, que la cúpula del club, al menos con la que tengo el contacto diario, no está para nada en esa onda", continuó.

El Real Madrid se medirá al Barça este viernes en la vigésima segunda jornada de la Euroliga en el Movistar Arena de la capital española.