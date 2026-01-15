Tavares: "La afición nos va a dar mucha fuerza para conseguir la victoria"

El club blanco, que ya perdió ante su eterno rival en el clásico de la Liga Endesa a principios de enero, buscará un nuevo triunfo ante los azulgrana, a los que ya vencieron a domicilio en el encuentro de ida en noviembre de 2025, aún con Joan Peñarroya como entrenador.

Tavares calificó la semana de "difícil" con ese nuevo clásico y con el partido de la ACB de este domingo ante el Valencia Basket, por lo que apeló al factor local para intentar sumar dos triunfos, en palabras a los medios del club.

"Es una semana difícil porque jugamos contra dos rivales directos en Euroliga y ACB. Nos tenemos que enfocar solo en el Barcelona y el domingo ya en el Valencia Basket, que será un partido difícil contra un equipo que está jugando muy bien. La suerte que tenemos es que jugamos estos dos partidos ante nuestra afición. Seguro que nos va a apoyar y dar mucha fuerza para conseguir la victoria".

El Madrid es séptimo en la clasificación de la Euroliga con 13 victorias y 8 derrotas, a sólo un triunfo del Barça, cuarto. El último precedente entre ambos conjuntos se remonta a hace dos semanas, cuando los azulgrana, ya con Xavi Pascual en el banquillo, pusieron fin a una racha de nueve derrotas consecutivas ante los blancos.

"Estamos concentrados y con mucha determinación para apretar en todos los partidos, poder ganar y competir hasta final de la temporada. Hemos jugado contra el Barcelona hace poco y ahora volvemos a jugar con ellos. Es una oportunidad para poder mejorar. Nos dará mucha confianza para afrontar un partido muy difícil en casa", afirmó.

"Tenemos otro clásico en casa y eso no es muy común, pero para los aficionados del baloncesto es un partido que gusta ver, y a nosotros jugar. Vamos a dar el máximo para intentar ganar y hacerles felices", prosiguió.

Sobre su rival, el caboverdiano, que en este 2026 se convirtió en el máximo reboteador en la historia de la Euroliga, valoró su capacidad para "luchar por los títulos": "Es un gran equipo, ganador, que siempre lucha por los títulos. Vamos a intentar hacer todo lo máximo posible para hacer las cosas bien y seguir sumando victorias en la Euroliga".