El MoraBanc afronta una nueva 'final' para la permanencia con la visita del Lugo

El equipo dirigido por Joan Plaza afronta el encuentro con las bajas por lesión de Yves Pons y Xavier Castañeda y la duda del base hispano-brasileño Rafa Luz.

Por tanto, el club del Principado no podrá tener al mejor jugador contra el Real Madrid, Xavier Castañeda, durante los próximas 12 semanas. Una baja sensible que busca enmendar en el mercado el director técnico del equipo, Francesc Solana. Muchos nombres están surgiendo y ninguno se está cerrando antes de jugar un partido importante contra el Río Breogán Lugo. Además, el Recoletas Salud San Pablo Burgos, penúltimo, acecha al MoraBanc Andorra.

El Río Breogán Lugo, dirigido por Luis Casimiro, tiene dos victorias de margen respecto al MoraBanc. Los lucenses llegan al partido después de perder por 104-99 contra el BAXI Manresa.

La temporada pasada, los de Luis Casimiro ya sorprendieron al MoraBanc Andorra en el Pabellón Toni Martí con un triunfo por 93-101, con 28 puntos de Dariun Hilliard. Aquel MoraBanc estaba dirigido por Natxo Lezkano y destacó, nuevamente, Jerrick Harding con 22 puntos. En la anterior visita, el Río Breogán Lugo venció por 63-69 con los 20 puntos de Momirov. Dos victorias consecutivas en sus últimas dos visitas.

El MoraBanc, por su parte, no gana un partido desde el 13 de diciembre y necesita romper está racha negativa. Es cierto que los de Joan Plaza llegan después de plantar cara al Real Madrid o al Baskonia, dos equipos de Euroliga, pero esto no le ha servido para coger aire en la clasificación.

La mejora pasa en defensa y en el rebote defensivo y, además, ahora pierden a su mejor jugador contra el Real Madrid.

El domingo, a las 12 horas, el Recoletas Salud San Pablo Burgos recibe al Barça y, en caso de derrota andorrana y triunfo burgalés, los de Joan Plaza caerán en zona de descenso.

Será un partido especial para el ala pívot Mihajlo Andric, un jugador que fue clave en el MoraBanc Andorra en el retorno a la Liga ACB.