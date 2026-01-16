El pívot brasileño Augusto Lima regresa al San Pablo Burgos

Burgos (España), 16 ene (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos anunció este viernes el regreso del pívot brasileño Augusto Lima, que se incorpora a su plantilla para completar la presente temporada de la Liga Endesa y reforzar el juego interior en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español.