El Surne Bilbao apura sus mínimas opciones coperas ante el Tenerife, rival directo

Con un balance de 7 victorias y 8 derrotas, los 'hombres de negro' son novenos en la tabla y están a dos triunfos de Baskonia, que ha jugado un partido menos, Unicaja y el propio Tenerife, los únicos equipos que le preceden a los que puede alcanzar para entrar en posiciones coperas.

Respecto a los tres, con -39 puntos, tiene un diferencial muy negativo ya que el Baskonia, sexto, tiene +33; el Tenerife, séptimo, +66; y el Unicaja, octavo, +44.

El calendario, además, provoca que quizás la única opción real de estar en la Copa para el Surne, que cierra la primera vuelta en Granada, es la de ganar por mucha diferencia al La Laguna y también al colista y esperar a que en la jornada que cierra la clasificación el Tenerife pierda en su visita al enrachado Barça.

De manera que, entre el choque de mañana y esos dos de la última jornada, los de Jaume Ponsarnau deben remontar los 103 puntos desventaja en el diferencial en los que le supera el equipo del bilbaíno, y personaje clave en la historia del Bilbao Basket, Txus Vidorreta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No parece que eso vaya a ser fácil dado que, además de todas esas dificultades, el Tenerife es una de las 'bestias negras' del conjunto vizcaíno, como refleja el 6-18 en el balance entre ambos equipos. Unos números similares en lo negativo a los que presenta el Surne con grandes como Real Madrid, Barça o Baskonia.

En los últimos partidos entre ambos equipos continuas victorias tinerfeñas, tanto en el Bilbao Arena como en el Santiago Martín. La última en Miribilla, la temporada pasada, un 65-75 liderado por un Gio Shermadini (21 puntos, 9 rebotes y 22 de valoración) bien alimentado por el 'eterno' Marcelinho Huertas (8 asistencias).

Para mañana el Surne seguirá sufriendo las bajas de Amar Sylla y Stefan Lazarevic por sendos esguinces, en un tobillo el pívot senegalés y en una rodilla el alero serbio.