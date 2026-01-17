112-109. Los Nets sobreviven a un mal final contra los Bulls

Los Nets (12-27) afrontaban el último minuto del partido con una ventaja de 108-102, pero tres pérdidas consecutivas permitieron a los Bulls (19-22) ponerse 108-109 a falta de 11 segundos.

Fernández pidió tiempo muerto y Michael Porter Jr. devolvió a los Nets su ventaja con cinco segundos aún en el reloj. En la siguiente posesión, los Bulls desaprovecharon su oportunidad: Drake Powell les robó el balón y Noah Clowney sentenció desde la línea de tiro libre.

"En la NBA no hay ninguna ventaja segura. Los equipos siempre responden. Al final del día, lo importante es cómo reaccionas. Los chicos mantuvieron la compostura, anotaron cuando hacía falta y lograron defensas clave", dijo Fernández en rueda de prensa.

"Los tres últimos partidos eran ganables y estuvieron muy parejos, pero no nos salieron. Aún así aprendes, aunque duele. Estoy orgulloso de los chicos por el esfuerzo extra que hicieron esta noche", añadió.

Los Nets llegaban al duelo con los Bulls tras perder sus últimos cinco partidos, su peor racha desde que perdieron siete en el arranque de temporada.

El equipo de Fernández, antepenúltimo en el Este, dominó a Chicago durante casi todo el partido -dejándolos en apenas 40 puntos en la primera mitad-, aunque vio cómo la victoria prácticamente se les escapa en los instantes finales.

Porter Jr. fue una noche más el máximo anotador de los Nets con 26 puntos y 7 rebotes. Clowney firmó un doble-doble con 23 puntos y 11 rebotes. Nic Claxton atrapó 14 rebotes y el banquillo de Brooklyn contribuyó con 48 puntos.

Los Nets dominaron el rebote (47-41) y mostraron gran puntería desde el perímetro, anotando 19 de sus 40 triples (47,5 %).

Para los Bulls, Nikola Vucevic terminó con 19 puntos, Ayo Dosunmu con 18 y Coby White con 17. Jalen Smith firmó un doble-doble con 14 puntos y 13 rebotes.