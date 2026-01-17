El Joventut necesita ganar el derbi para ser cabeza de serie en la Copa

Los verdinegros llegan al derbi después de ganar dos encuentros seguidos, ante el La Laguna Tenerife (78-67) y el San Pablo Burgos (95-98), lo que les permitió confirmar matemáticamente su clasificación para el torneo del KO.

Con el billete a Valencia ya logrado, ahora los de Dani Miret buscarán ser cabezas de serie en el sorteo que se celebrará el próximo 26 de enero en la ciudad del Túria, y para ello deben ganar este derbi ante los gerundenses.

El Joventut, quinto en la clasificación con un balance de diez victorias y cinco derrotas, empata con el mismo balance con el cuarto, el UCAM Murcia, con los murcianos por delante porque tienen 46 puntos más en el 'basket-average' global.

De vencer el partido ante el Bàsquet Girona, los verdinegros mantendrían opciones de quedar entre los cuatro primeros clasificados antes de la última jornada de la primera vuelta dónde se medirán a domicilio al Kosner Baskonia.

Para el duelo ante los gerundenses, Miret tendrá la duda hasta última hora del base Ricky Rubio, que en el último choque disputado en Burgos, en un choque de rodilla con rodilla con un jugador rival, sufrió una pequeña contusión.

Quien sí estará será el base sueco Ludde Hakanson, que se perdió los últimos compromisos por una pequeña rotura fibrilar. Y está por decidir si será el último partido del ala-pívot estonio Henri Drell, ya que finaliza contrato este lunes y aún no se anunció nada nuevo sobre su futuro.

Por su parte, el Bàsquet Girona se despidió del sueño copero con las derrotas contra Surne Bilbao (89-93) y Kosner Baskonia (85-96). Ahora, 13º clasificado de la Liga Endesa con un balance de 6-9, aún mantiene un margen de tres victorias sobre el Recoletas Salud San Pablo Burgos, el primer equipo que marca el descenso, pero quiere retomar la senda del triunfo para consolidarse en la zona tranquila de la tabla.

No lo tendrá fácil el equipo de Moncho Fernández, porque acabará la primera vuelta con dos partidos a domicilio, contra el Joventut y luego contra un rival directo como el Casademont Zaragoza.

Ambos duelos serán una oportunidad para corregir una de las asignaturas pendientes del equipo, que suma un solo triunfo en seis salidas y no ha bajado de los 95 puntos en contra como visitante.

Para el derbi en Badalona, Fernández tiene la baja segura del escolta argentino Maxi Fjellerup, inédito por lesión desde octubre, y las dudas del también escolta Pep Busquets, el ala-pívot Minaugas Susinskas y el pívot Nikola Maric.