El Valencia quiere arrebatarle el liderato y el día de descanso copero al Real Madrid

A falta de dos partidos para acabar esta primera vuelta, el conjunto de Sergio Scariolo tiene un balance de 13 triunfos y 2 derrotas, mientras que el Valencia ha ganado 12 partidos y ha perdido 3.

Por detrás, ya con opciones muy remotas está el Barcelona, con 11 victorias y, sin posibilidad de quedar primero, están con 10 el UCAM Murcia y el Joventut de Badalona.

Un triunfo en la pista del Real Madrid haría que el Valencia dependiera de sí mismo para acabar primero, aunque para lograrlo sin tener que estar pendiente de otros resultados debería vencer la próxima semana en la cancha del Dreamland Gran Canaria.

Además, ganar aseguraría al equipo 'taronja' acabar entre los cuatro primeros y la condición de cabeza de serie, lo que le permitiría esquivar a los otros tres mejores equipos en los cuartos de final de la cita que se disputará en febrero en el Roig Arena de Valencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eso sí, esa condición también la aseguraría si pierde el UCAM en su casa ante el Casademont Zaragoza o si pierden el Joventut en su pista contra el Girona y el Baskonia en la suya ante el BAXI Manresa.

El Valencia afronta esta cita tras haber caído el viernes en la complicada pista del Fenerbahce en la Euroliga. Controlado en casi todo momento por la defensa del equipo turco, logró a base de triples quedarse enganchado al partido y un arreón final de Jean Montero le dio la opción de forzar una prórroga pero de nuevo se estrelló ante el muro turco.

Como en el encuentro de la jornada anterior ante el Mónaco, el Valencia pareció estar un punto por detrás en el aspecto físico que su rival, bien por las características de sus jugadores, bien por el cansancio acumulado o por ambas.

En el choque en Estambul pudo jugar, y fue uno de los destacados, el interior estadounidense Nate Reuvers, que había sufrido el lunes un esguince de tobillo. Por tanto, salvo baja de última hora, Pedro Martínez tendrá a sus quince jugadores disponibles. En Turquía los descartes fueron Isaac Nogués, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima.

El Real Madrid, por su parte, afronta esta cita tras la valiosa victoria que logró en su cancha en el 'clásico' ante el Barcelona en la Euroliga.

El encuentro será el tercero que disputen ambos equipos esta campaña, tras haber ganado el Valencia la final de la Supercopa que jugaron en Málaga en el inicio de la temporada y también el encuentro de la Euroliga que jugaron en el Roig Arena en noviembre.