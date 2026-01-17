Niang (Bolonia), MVP de la 22 jornada de la Euroliga

A sus 21 años, Niang finalizó el encuentro con 17 puntos (6/9 en tiros de dos y 5/7 en tiros libres), 17 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 1 tapón y 6 faltas recibidas para una valoración de 36, la más alta de la jornada.

Esos 17 rebotes igualan el récord histórico del club en un solo partido, que ostentaba Rashard Griffith desde el año 2001, según informó la Euroliga.

Sasha Vezenkov, del Olympiacos, y Trent Forrest, del Baskonia, alcanzaron una valoración de 32. Vezenkov brilló en el equipo griego en el encuentro en el que éste se impuso al Partizan (66-104) con 25 puntos, mientras que Forrest lideró la victoria del Baskonia en Estambul con 17 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias).