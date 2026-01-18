126-109. Los Grizzlies doblegan fácil a los Magic y privan a Londres de emoción

Los Grizzlies se tomaron la revancha de lo ocurrido el jueves en Berlín, cuando fue Orlando quien se impuso 118-111 y, apoyados en un primer cuarto del que se fueron 17 puntos de ventaja, erosionaron poco a poco a unos Magic que se mantienen quintos de la Conference Este y líderes de su división.

JA Morant, que volvía tras seis partidos lesionado y fue el mejor recibido por el público, estuvo sensacional con un doble-doble de 25 puntos y 13 asistencias al que hay que añadir 5 asistencias, mientras que el español Santi Aldama ayudó con 9 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Los mejores de los Magic en anotación, que estuvieron condenados por un porcentaje inferior al 45 % en tiros de campo, fueron Anthony Black, con 19 puntos, y Wendell Carter, con 18 puntos, mientras que Paolo Banchero no se quedó lejos del triple-doble con 16 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias.

Los Grizzlies llegaron a tener una ventaja de 34 puntos a mediados del segundo cuarto, pero poco a poco los Magic consiguieron maquillarla y acabar perdiendo de 17. No hubo emoción, pero tampoco una paliza sangrante.

En la previa del partido y durante la actuación del himno estadounidense hubo algún recuerdo a Groenlandia desde el público por el intento de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de hacerse con este territorio.

Tras el primer cuarto, la NBA realizó un pequeño homenaje a leyendas como Pau Gasol, Isiah Thomas, Dirk Nowitzki, Toni Parker y Steve Nash. Además, en el partido estuvieron presentes celebridades como el exjugador Thierry Henry, el piloto de Fórmula Uno Kimi Antonelli y el futbolista Declan Rice, del Arsenal.

La NBA volverá al Reino Unido el año que viene, pero esta vez será en Mánchester, que por primera vez en su historia albergará un partido de esta competición. Además, el año que viene también se jugará un encuentro en París, en tanto que en 2028 se jugará en la capital francesa y se retornará a Berlín.

Además, este lunes el comisionado de la NBA, Adam Silver, reunirá a inversores, directivos de clubes y patrocinadores para continuar vendiendo el proyecto de la NBA en Europa.