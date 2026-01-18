Clippers rompe el invicto en casa a Capitanes en la G-League

Clippers acumula 5 victorias y 7 derrotas, y ocupa el undécimo lugar de la Conferencia del Oeste, en la que Capitanes, a pesar de la derrota, se mantiene en la cima con 10 juegos ganados y 3 perdidos.

Jaelen House y Zach Freemantle brillaron con San Diego al aportar 33 puntos cada uno.

Clippers sorprendió con su intensidad ofensiva en el primer periodo en el que gracias a Jaelen House, efectivo desde la línea de 3 puntos en 3 intentos, y a la efectividad de Zach Freemantle, 23 puntos entre ambos, construyeron una ventaja de 36-24 ante unos Capitanes que tuvieron dificultades para encontrar el aro.

La defensiva del quinteto local mejoró en el segundo cuarto gracias a la fuerza en la pintura que impuso el dominicano Andersson García, quien sumó nueve rebotes, lo que fue fundamental para limitar a 22 puntos al ataque visitante.

A la ofensiva Capitanes mejoró con los aciertos a canasta de James Bouknight y Boo Buie, que ayudaron a reducir la desventaja 58-54 antes del descanso.

En su regreso a la duela el equipo de la capital mexicana mantuvo el ritmo y dio la vuelta 60-58. Los Clippers reaccionaron empujados por Zach Freemantle, retomaron el mando 70-65 a la mitad del cuarto.

Capitanes volvió a desconcentrarse. Pases errados y un porcentaje de acierto en tiros de 3 que cayó hasta el 30 por ciento abrieron la puerta que para que San Diego se alejara 89-74.

Jaelen House y Zach Freemantle siguieron imparables en el último periodo, pusieron distancia de 100-80 a ocho minutos del final.

El local intentó recortar, pero cayó en desesperación; Bouknight, Boo Buie y el chileno Felipe Haase fueron castigados con una falta técnica, cada uno. Andersson García y el argentino Tomas Chapero perdieron balones en ofensiva, factores que fueron determinantes para la derrota.

En sus siguiente partido estos equipos se volverán enfrentar el próximo martes.