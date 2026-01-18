El Baskonia, séptimo clasificado; La última plaza se la jugarán Tenerife y Bilbao

Esa última plaza se decidirá en la Jornada 17, última de la primera vuelta, entre el equipo canario, que con 9 victorias y un +47 visita al Barça, y el conjunto vizcaíno, con un triunfo menos y un -22 en el coeficiente de puntos, que juega en Granada ante el Coviran.

La Laguna Tenerife se clasificará para la Copa del Rey de Valencia si gana su partido. Si pierde, también siempre que el Surne Bilbao caiga o, ganando, no le remonte los 69 puntos que les diferencian en el 'average'.

Al equipo vasco solo le sirve ganar en Granada, que pierda el Tenerife y que le puedan remontar los 69 tantos que les separan en la diferencia entre puntos a favor y en contra ya que ese es el primer criterio de desempate al final de la primera vuelta.

La clasificación de los que continúen empatados se resolverá por el mayor número de tantos a favor, sumados los de todos los partidos disputados en la Liga Regular. Actualmente 1.390 La Laguna Tenerife y 1.350 Surne Bilbao, informó la ACB en un comunicado.

La clasificación de los que continúen empatados se resolverá con la suma de los cocientes resultantes de dividir los tantos a favor y en contra de todos los partidos disputados en la Liga Regular, con una precisión de una milésima, quedando mejor clasificado el equipo cuyo cociente sea mayor, añade el texto.

Por el momento, están clasificados para la Copa del Rey que se disputará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero siete equipos: Valencia Basket, Real Madrid, Barça, UCAM Murcia, Joventut Badalona, Baskonia y Unicaja.