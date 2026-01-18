Leo Meindl cree que "detalles muy pequeños" privan al Burgos de las victorias

"Hemos jugado bien, hemos ganado el rebote, que era uno de los objetivos del partido, y la sensación es que estamos compitiendo con todos”, explicó el jugador de San Pablo Burgos.

A su juicio, el golpe anímico no se limita solo a este encuentro, sino a varios partidos recientes decididos por márgenes mínimos como Manresa, Joventut y hoy Barça que cambiarían mucho la situación del equipo en la clasificación, aún en descenso.

El alero brasileño señaló que el equipo se está quedando a las puertas por acciones muy concretas.

“Es una defensa más, un triple, un rebote ofensivo y una canasta más”, resumió, apuntando también al peso de la presión en los finales igualados, como ya ocurrió en los dos anteriores, donde el brasileño ha sido protagonista, fallando las dos anteriores veces.

El brasileño asumió con naturalidad la responsabilidad que conllevan esos instantes finales y lanzó un mensaje de optimismo: “a veces fallas y pierdes el partido, pero estamos aquí para vivir esos momentos. La próxima alguien va a meter y lo vamos a celebrar”.