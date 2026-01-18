Xavi Pascual: "No podemos estar para nada satisfechos con la primera parte"

"En el primer cuarto solo anotamos 12 puntos y prácticamente toda la primera parte fue bastante insuficiente”, reconoció el técnico tras el encuentro, y sostuvo que el equipo estuvo blando “a nivel mental y físico” y le costó mucho entrar en el partido.

Aunque el Barça mejoró tras el descanso, Pascual insistió en que el rendimiento de la primera mitad estuvo muy por debajo de lo esperado.

El entrenador azulgrana también puso el foco en los errores que facilitaron el crecimiento del rival, especialmente las pérdidas de balón y el control del rebote.

“San Pablo Burgos es el mejor equipo de la competición en balones recuperados y acabamos con 16 pérdidas, una barbaridad”, analizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, lamentó los diez rebotes ofensivos concedidos, un aspecto que consideró clave para entender las dificultades del Barça durante buena parte del choque.

Pese a todo, Pascual valoró la reacción del equipo en la segunda parte, especialmente en el tercer cuarto, cuando el Barça logró darle la vuelta al marcador forzando más errores del rival y mejorando el balance defensivo.

“En la segunda parte hemos merecido un poquito más”, afirmó, aunque reconoció que el tramo final fue tenso y con malas decisiones y recordó que no se puede ganar “ningún partido" que no se merezca.