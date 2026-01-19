El Barça, a recuperar la solidez ante el Dubai Basketball

El equipo entrenado por Xavi Pascual cortó el pasado viernes una racha de cinco victorias consecutivas al caer de forma clara contra el Real Madrid en la Euroliga (80-61) y sufrió para derrotar en la Liga Endesa al San Pablo Burgos (79-80), penúltimo clasificado.

En ambos encuentros, el Barça entró mal al partido y se quedó por debajo de los 15 puntos en el primer cuarto, obligado a ir a remolque durante el resto del encuentro. También se vio superado en la lucha por el rebote, permitió demasiadas capturas ofensivas a sus rivales, y cometió más pérdidas de lo habitual.

Corregir estos defectos será la primera preocupación del conjunto catalán, que en Burgos sí mostró la capacidad de reacción que le faltó en Madrid y sacó adelante un encuentro incómodo, liderado en la faceta ofensiva por el base Nico Laprovittola (23 puntos) y el pívot Willy Hernangómez (14).

Ambos tomaron las riendas ante el desacierto del escolta Kevin Punter, máximo anotador barcelonista en la Euroliga (14,6 puntos de media), pero que se quedó sin anotar en Burgos y solo convirtió tres tiros libres en Madrid, con un 0 de 16 en tiros de campo entre los dos partidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con las únicas ausencias confirmadas por lesión del alero Will Clyburn y del base Juan Núñez, el Barça tratará de pasar página y recuperar la solidez que ha caracterizado al equipo desde la llegada de Pascual al banquillo.

Delante estará el irregular Dubai Basket, que en las últimas diez jornadas acumula un balance de cinco victorias y cinco derrotas, y ostenta la decimotercera posición (10-12), a dos triunfos del 'play-in'.

Aunque el Barça ocupa la sexta plaza con cuatro triunfos más (14-8), a uno del liderato, el conjunto azulgrana no olvida la derrota de la primera vuelta frente al equipo entrenado por Jurica Golemac, que venció en un partido igualado (83-78) gracias a un parcial de 10-0 en el último cuarto.

La defensa del cuadro catalán deberá prestar especial atención al alero Dwayne Bacon, máximo anotador visitante (16,1), así como a los interiores Filip Petrusev (13,3 y 5,2 rebotes) y Mfiondu Kabengele (13,2 y 5,8). Además, el Barça se reencontrará con el alero Justin Anderson, que jugó el curso pasado en el Palau Blaugrana.

El Dubai llega con las bajas confirmadas por lesión del base Nate Mason y del pívot Mouhmmadou Jaiteh, pero contará con el recuperado Dzanan Musa, que este sábado reapareció en la Liga adriática después de más de tres meses de ausencia por lesión, y el posible refuerzo del pívot Bruno Caboclo, fichado recientemente del Hapoel Tel Aviv.

El interior brasileño, pieza clave en la conquista de la Eurocopa por parte del Hapoel Tel Aviv el curso pasado, aún no ha debutado esta temporada por una lesión en la espalda, pero ha viajado con la expedición dubaití a Barcelona y su participación es incierta.