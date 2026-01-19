Jaka Lakovic propone "pasar página" y motivarse con un "nuevo objetivo"

La derrota del pasado sábado ante el Hiopos Lleida y, sobre todo, el pobre bagaje anotador de su equipo, que perdió por un inusual marcador de 50-68, ha hecho daño mentalmente a sus jugadores, según ha admitido el propio técnico a los medios oficiales del club.

"Tenemos que pasar página y prepararnos sobre todo mentalmente, donde creo que estamos más afectados ahora mismo. Debemos salir a esta nueva ronda con muchas ganas y con un nuevo objetivo muy bonito, que es llegar a la Final Four", ha dicho.

Lakovic destaca del rival italiano, entrenado por Israel Quintana, viejo conocido de la casa amarilla, que tiene un "estilo reconocible, con mucho ritmo", y propone muchas situaciones de "uno contra uno", un aspecto del juego en el que deberán mostrarse "sólidos", además de "contener sus transiciones" y leer bien "las defensas que propongan" durante el partido, que tendrá lugar en el Gran Canaria Arena a las 20.00 horas.

El técnico esloveno ha valorado la nueva incorporación del escolta Kassius Robertson, un jugador que aportará "experiencia" por sus seis años en la Liga Endesa, así como mucho "acierto en el tiro", ya que, según ha reconocido, buscaban en el mercado un especialista en triples, y el canadiense promedia más de un 40 por ciento de éxito en sus lanzamientos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy