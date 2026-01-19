Jokic y Antetokounmpo encabezan los elegidos para el 'All-Star' 2026 de la NBA

Además de Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), los seleccionados en el Este fueron Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Jaylen Brown (Boston Celtics).

En el Oeste, acompañarán a Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Estos son los primeros diez seleccionados (los 'starters') por la afición (50 %), jugadores (25 %) y periodistas (25 %) para un All-Star que estrena nuevo formato y que por primera vez no enfrentará al Este contra el Oeste.

Una vez se complete la lista de seleccionados para el 'All-Star', estos se distribuirán en dos equipos de Estados Unidos y uno de Mundo que disputarán un minitorneo de formato 'round robin' antes de una final entre los dos mejores.

Para Curry, será su 'All-Star' número 12, más que ninguno de los otros jugadores anunciados este lunes. Le siguen Antetokounmpo con 10 participaciones y Jokic con 8.

LeBron James quedó por fuera del primer grupo de seleccionados tras 21 ediciones consecutivas.

El All-Star tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood, el hogar de los Clippers y el pabellón más moderno de la liga, inaugurado en la temporada 2024-25.