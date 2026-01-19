La NBA contempla a Pau Gasol para un papel clave en su liga europea, según el NYT

El diario citó a "numerosas fuentes conocedoras de los planes de la organización".

Gasol acompañó este fin de semana al comisionado de la NBA, Adam Silver, en su viaje a Londres con motivo del partido entre los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies disputado en la capital británica.

Miembro del Salón de la Fama de la NBA, dos veces campeón de liga con los Lakers y campeón de Europa y del Mundo con España, Gasol participó de un encuentro en Londres con inversores y clubes europeos, así como otros actores implicados en el proyecto.

"Es una oportunidad única. Se trata de aprender unos de otros y de construir juntos este nuevo proyecto. Sí, hablamos de una liga, pero va mucho más allá: tiene que ver con el ecosistema, con la base, con las ligas nacionales y con el impacto en los niños", afirmó Gasol dirigiéndose a una audiencia de unas 250 personas

"Hay mucho en juego y por eso creo que es algo tan importante y con tanto impacto, y por lo que me ilusiona tanto formar parte de ello", añadió, según The Athletic.

En el encuentro participaron representantes del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, además de Olimpia Milano, Panathinaikos, ASVEL, Bayern Munich o Alba Berlin, entre otros. También participaron Amazon, el fondo de inversión saudí o Nike.

Algunos medios habían informado de que Gasol participó en una reunión en Londres entre Silver y representantes del Barcelona para atraer al club catalán -en el que debutó como profesional- al proyecto de la NBA, pero la información de The Athletic apunta a que el exjugador tendría reservado un papel mucho más relevante.

La NBA y la FIBA trabajan con la idea de que esta nueva liga, que se está gestando al margen de la Euroliga, eche a andar en octubre de 2027 con la participación de 16 equipos, doce de ellos con plaza fija.

Para este proyecto, buscan atraer a históricos del básquet europeo como Real Madrid o Barcelona, pero también la creación de equipos nuevos en sitios como Londres o Manchester, sin tradición en este deporte.