Scariolo: "El Milán es mucho más fuerte de lo que sugiere su posición en la tabla"

El conjunto merengue encara una doble jornada de la Euroliga en casa esta semana, que comenzará mañana ante el Milán y seguirá el jueves ante el Mónaco. El 11 veces campeón de Europa llega lanzado tras ganar al Barça, en el clásico europeo, y al Valencia Basket en la última jornada de la Liga Endesa. Sin embargo, Scariolo remarcó que el equipo, que cuenta con un balance de 14 victorias y 8 derrotas, debe "recuperar el equilibrio emocional" tras los dos últimos triunfos y no confiarse ante el equipo italiano.

"Mañana tenemos un partido importante, uno que debemos afrontar con mucha cautela. El Milan es un rival mucho más fuerte de lo que sugiere su posición en la clasificación. Basta con ver su plantilla, con tantos jugadores talentosos y experimentados. Es un equipo muy bien formado físicamente, con una puntería de tres puntos entre las mejores de la competición", analizó Scariolo para los medios del club.

"Ya nos ganaron en Milán y han sido capaces de derrotar a casi todos los mejores equipos de la liga. Necesitamos recuperar el equilibrio emocional adecuado tras dos grandes victorias y, en general, en un momento muy positivo para nosotros, sin dejar que eso nos lleve al riesgo de dejarnos llevar por la euforia", prosiguió.

Como indicó el domingo tras ganar al Valencia, Scariolo contará con todos los jugadores disponibles. Queda ver si el técnico decide realizar cambios en la lista, después de que Chuma Okeke, Gabriele Procida e Izan Almansa descansaran en el último partido.

El Madrid cayó en el encuentro de la primera vuelta de en la jornada 16 por 89-82 el pasado 16 de diciembre, ya con 'Peppe' Poeta como inquilino del banquillo del Milán en sustitución del exmadridista Ettore Messina.

Tras remontar después de un mal primer cuarto ante el Valencia Basket, Scariolo apuntó a que el equipo no siempre puede contar con la remontada, ya que el nivel de los rivales es "muy alto", a la vez que animó a los aficionados madridistas a llenar las gradas del Movistar Arena, donde el equipo tan sólo ha perdido un partido en la fase regular: "Tenemos que entender que no siempre podemos contar con remontar, a pesar de haber demostrado esa capacidad, lo cual es una señal muy positiva para el equipo. El apoyo que estamos recibiendo de nuestra afición también será muy importante".

Los italianos, en el puesto undécimo de la clasificación, rozando la última plaza del 'play-in', suman 11 victorias y 11 derrotas, y llegan con el escolta estadounidense Armoni Brooks en racha, con un promedio de 21,6 puntos en los tres últimos partidos, siendo el máximo anotador del equipo en la competición.

Poeta no podrá contar con Leandro Bolmaro, recién salido de lesión, Nate Sestina, Stefano Tonut y Ousmane Diop para el partido de este martes.