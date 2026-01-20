Curry y Doncic lideran lista de camisetas más vendidas en mitad de temporada de la NBA

La lista, revelada este martes por la competición norteamericana de baloncesto, situó a Curry en primera posición por delante de Doncic. El esloveno encabezó el año pasado el listado al término de la campaña después de su traspaso a los Lakers.

En el top 5 también se cuelan Jalen Brunson (New York Knicks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) y LeBron James, compañero de Doncic en los Lakers.

Por detrás figuran otros grandes nombres de la liga, como Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), el actual MVP Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), el novato Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Kevin Durant (Houston Rockets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

El año pasado, Luka Doncic se convirtió en el primer jugador fuera de Curry y James en liderar la venta de camisetas de la NBA en más de una década, desde que Carmelo Anthony lo hiciera en 2013.

