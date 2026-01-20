El Baxi Manresa, a por una "final" ante el Neptunas Klaipeda para encarrilar los octavos

Los catalanes afrontan esta final anticipada después de perder en la Liga Endesa con una de las derrotas más duras de la historia de la entidad: 130-85 en la pista del Baskonia el pasado fin de semana.

Con la mente ya puesta en la competición europea, los de Diego Ocampo buscarán dejar prácticamente encarrilada la clasificación para los octavos de final en un duelo más que directo ante el Neptunas Klaipeda.

Los manresanos, sextos en la clasificación con un balance de 8-6, son actualmente el último equipo que accedería a la siguiente ronda, y además sacan dos triunfos de diferencia al séptimo clasificado, que precisamente es su próximo rival en el Nou Congost.

En el duelo que disputaron en la primera vuelta en tierras bálticas, el Baxi Manresa cayó por 100-87, por lo que el 'basket-average' particular para los catalanes es de -13. Este valor puede ser de vital importancia si al final de la liga regular ambos equipos acaban empatados en la clasificación.

Para este partido, el técnico Diego Ocampo tendrá la enfermería llena: serán baja los bases Dani Pérez (rotura fibrilar) y Hugo Benitez (esguince tobillo), y los escoltas Agustín Ubal (molestias en el codo tras un fuerte golpe) y Álex Reyes (lesión en el sóleo). Así que los jóvenes exteriores Gerard Fernández, Lucas Sánchez y Guillem Naspler completan la convocatoria.

El entrenador asistente del Baxi Manresa, Nacho Juan, ha valorado este partido que puede ser determinante de cara a poder acceder a los octavos de final.

"Estamos anímicamente bien pese a la última derrota en Vitoria. Vamos a ir a por todas en una Eurocopa que estamos jugando bien", ha afirmado.

"El Neptunas Klaipeda cuenta con muchos jugadores con calidad individual, por lo que nuestra defensa tendrá que ser muy buena para bajar sus niveles de capacidad en posiciones exteriores", ha finalizado.