El Casademont disputará ante el Peristeri un duelo clave para su futuro en Europa

Porque el conjunto aragonés ocupa la tercera posición del grupo N con una victoria, cosechada la semana pasada ante el Dinamo Sassari, y dos derrotas, mientras que su adversario es segundo, con dos triunfos y un partido perdido en la segunda ronda de la competición continental.

Llegará al encuentro el Casademont después de haber completado una intensa semana de tres partidos, en los que además de vencer el pasado miércoles al Sassari, cayó en liga contra el Valencia Basket, el lunes, y el UCAM Murcia, el domingo.

A pesar de la fatiga acumulada, el entrenador rojillo, Jesús Ramírez, afirmó este martes que todos sus efectivos están "listos para jugar".

Para el miércoles, el técnico espera un encuentro en el que sus jugadores deberán contrarrestar el estilo físico del rival y tener personalidad y pausa para leer bien el partido.

Algo que, según señaló, no hicieron en el duelo anterior disputado contra los griegos en diciembre en el pabellón Príncipe Felipe, donde cayeron por 80-92 y el Peristeri les pasó "por encima".

Ramírez recupera para el partido a Christ Koumadje, que ya pudo jugar minutos en el encuentro ante el UCAM Murcia, y espera contar con Trae Bell-Haynes, a pesar de sus molestias en la mano.

Y, aunque el encuentro es clave para seguir en Europa, el entrenador catalán no consideró que este duelo sea el más importante de la temporada: "Es un partido muy importante, pero no siento que sea el más importante", señaló.

El partido contra el Peristeri será, además, el último que los rojillos disputen como visitantes en esta segunda fase de la Copa Europea de la FIBA, pues los dos últimos duelos, contra el Aliaga Petkim Spor y el Dinamo Sassari, los jugará en el pabellón Príncipe Felipe.