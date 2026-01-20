El físico del Elan Chalon pone a prueba a un Joventut que quiere jugar su Final a Cuatro

Los catalanes llegan a este partido después de una derrota inesperada el pasado fin de semana en el derbi ante el Bàsquet Girona por 71-74, y ya hace más de un mes que no disputan partidos en la Liga de Campeones.

El equipo dirigido por Dani Miret arranca este Top-16 con un duelo vital en el Olímpic ante el Elan Chalon. Teniendo en cuenta la dificultad del grupo, con el Unicaja y el Würzburg (segundo de la liga alemana), las victorias en casa son prácticamente obligatorias.

Además, el conjunto francés ya fue el encargado de eliminar al UCAM Murcia en la fase previa de dicha competición, por lo que puede ser un rival muy peligroso en este grupo.

Para este importante partido, Miret tendrá a toda la plantilla a su disposición, incluido el ala-pívot estonio Henri Drell, que renovó recientemente su contrato hasta el final de la presente temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, el base Ricky Rubio, que hace semanas que arrastra molestias en la rodilla por una contusión, podrá jugar ante el conjunto galo.

El Elan Chalon es un equipo con exteriores muy anotadores, como los escoltas estadounidenses Jermiah Hill y Nate Darling. Entre ambos, promediaron más de 33 puntos por partido en la primera fase de la Liga de Campeones. Además, el segundo, supera el 45% en triples.

En el juego interior también cuentan con un jugador físico que puede hacer mucho daño a la pintura verdinegra, el pívot francés Lionel Gaudoux, que promedió 11 puntos y 9 rebotes en la anterior fase.

El entrenador ayudante del Joventut, Aleix Duran, habló en la previa del partido de la dificultad del mismo. "Estamos en un grupo complicado, y la gente debe saber que el Chalon es uno de los equipos a batir. Son un equipo muy físico y atlético capaz de hacer daño a cualquiera, como ya comprobaron en Murcia", ha afirmado.

"A partir de ahora, todos los partidos de la Liga de Campeones tendrán mucho peso. Una de las claves será empezar bien esta fase en la que precisamente arrancamos con dos partidos difíciles en casa", ha finalizado.