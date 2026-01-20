Erdogan se fotografía con la leyenda del baloncesto estadounidense Shaquille O’Neal

Las fotos muestran a Erdogan, vestido con un chandal, y a O’Neal saludándose y firmando balones de baloncesto en un centro deportivo de Estambul, según informan los medios locales.
El encuentro tuvo lugar el domingo en el Centro de Desarrollo de Baloncesto de la ciudad euroasiática, parte de los esfuerzos de las autoridades turcas para desarrollar ese deporte.
En otras de las imágenes distribuidas a los medios se puede ver al antiguo jugador de equipos como Los Angeles Lakers tirando a canasta mientras Erdogan, que tiene 71 años, le observa.
Según los medios locales, O’Neal suele visitar a menudo Turquía para actuar como DJ bajo su nombre artístico de Diesel.
O'Neal, que mide 216 centímetros, fue cuatro veces campeón de la NBA y es considerado uno de los mejores pívots de la historia.