Erdogan se fotografía con la leyenda del baloncesto estadounidense Shaquille O’Neal

Ankara, 20 ene (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se ha reunido y dejado fotografiar con el exjugador de baloncesto estadounidense Shaquille O’Neal, que ha pasado unos días en Turquía, según las fotos distribuidas este martes por el propio jefe del Estado turco en su cuenta de la red social X.