Campazzo: "El Mónaco supone un buen desafío para mantener las buenas sensaciones"

El Real Madrid afronta la visita del Mónaco tras ganar en los últimos días al Barcelona y Olimpia Milán en la Euroliga y al Valencia en la Liga española.

"Estamos en una buena dinámica. Venimos de un partido muy bueno pero tenemos que ir exigiéndonos más, sobre todo en defensa, que es la que nos está dando buenas sensaciones. El rival tiene mucho poderío ofensivo en muchas posiciones, mucho uno contra uno, tiros difíciles y grandes anotadores”, dijo en conferencia de prensa Campazzo.

“El partido de mañana será un buen desafío para nosotros para mantener estas buenas sensaciones. Tenemos que marcar los ritmos de juego, ser sólidos en defensa y poder correr rápido. Cada partido es diferente y no sabemos qué va a pasar. Tenemos que preocuparnos por seguir siendo serios en defensa. Necesitamos ganar el partido para seguir estando arriba”, confesó.

El jugador argentino advirtió, para seguir con esa mejoría, que será "muy difícil ganar cosas si no defiendes bien".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tenemos mucho talento ofensivo, pero cuando viene de una buena defensa pesa menos el ataque. Si controlamos la defensa y bajamos su anotación, tendremos más oportunidades de ganar. Tenemos mejores sensaciones en defensa si atacamos mejor. Tenemos muchos recursos para anotar”, señaló.

"Mañana queremos controlar el partido. No debemos ir detrás de ellos. Es un equipo candidato a ganar la Euroliga, con mucha experiencia y que sabe jugar muy bien. Es de los partidos más difíciles que vamos a tener, un buen desafío y una buena prueba para nosotros”, manifestó.

Para Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, la visita del Mónaco "es uno de los obstáculos más altos que propone el camino".

"Esperamos poder estar a la altura, que va a ser una altura muy alta para poder competir e intentar ganarles. Hoy en día, el Mónaco es uno de los dos o tres equipos más complicados de afrontar en la Euroliga. No creo que sea una cuestión de momento de forma, sino de fuerza real. Es el subcampeón e incluso ha mejorado su plantilla. Desde el inicio está arriba en la clasificación. Está mostrando un nivel de solidez muy fuerte”, apuntó.

“Tienen un número muy grande de manejadores de balón, jugadores que no necesitan mucha estructura para generarse un tiro. Tienen a un muy buen grupo de jugadores interiores, muy versátiles. Tienen un nivel defensivo muy alto. Es el equipo que más pérdidas fuerza, el que más anota. Una rotación aparentemente corta, pero que si la salud le acompaña también es ideal para hacer funcionar al equipo. Spanoulis ha añadido algo suyo, como es la química”, concluyó.