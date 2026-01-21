El Valencia quiere entrar en racha de triunfos en la pista del Bayern de Pesic

La victoria ante el conjunto francés, basada en una notable defensa, permitió al Valencia no empalmar una tercera derrota, tras haber caído ante el Mónaco y en la pista del Fenerbahce, y reforzó su situación en la parte alta de la clasificación.

El equipo de Pedro Martínez se mantiene entre los equipos con un segundo mejor balance con 15 triunfos en 23 partidos y tratará de sumar un nuevo triunfo en una cancha en la que ha perdido en sus tres últimas visitas.

El Bayern, por su parte, suma ocho triunfos y lucha por no descolgarse de la pelea por poder disputar al menos la eliminatoria de acceso a cuartos.

Desde la llegada a mitad de diciembre de Pesic, el equipo bávaro ha experimentado una cierta mejoría y ha ganado tres de sus últimos seis encuentros. Eso sí, el martes perdió en casa ante el Partizan, aunque antes había ganado al Panathiniakos, al Baskonia y al Maccabi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de la llegada de Pesic, en esta mejoría ha tenido protagonismo otro ex del Valencia, el base normacedonio Nenad Dimitrijevic, que se ha unido al club para cubrir la marcha de Spencer Dinwiddie

Otros dos ex 'taronja' como Vladimir Lucic y Stefan Jovic mantienen su peso en la rotación alemana, en la que también destacan los exteriores Justinian Jessup y Andreas Obst, así como los interiores Isiaha Mike y Wenyen Gabriel.

En el encuentro que ambos equipos disputaron en la primera vuelta en el Roig Arena, el Valencia firmó una amplia victoria por 90-64 en un encuentro en el que perdía 36-37 a falta de noventa segundos para el descanso y que dominaba por 62-41 a los seis minutos del tercer cuarto impulsado por el dominicano Jean Montero.

Para este encuentro, el técnico Pedro Martínez contará con sus quince jugadores disponibles y deberá hacer tres descartes técnicos. En el choque ante el París los elegidos para descansar fueron Isaac Nogués, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima EFE