Los Capitanes del brasileño Galvani vencen a Clippers y mantienen la cima del Oeste

Los Capitanes suman once triunfos y tres derrotas en la cima de su Conferencia, sector en el que los Clippers acumulan cinco victorias y ocho derrotas en el duodécimo puesto.

James Bouknight, 28 puntos, y Boo Buie, 21, fueron los mejores anotadores del equipo local; también lució el dominicano Andersson García con 12 rebotes.

Por el visitante, Jahmyl Telfort destacó con 27 puntos.

El quinteto de la capital mexicana impuso su jerarquía y tomó ventaja 36-26 en el primer periodo gracias a la buena puntería de Boo Buie, quien sumó 10 puntos, y al dominicano Lionel Figueroa, ocho, que maniataron a unos Clippers que sufrieron con la intensidad defensiva planteada por el rival.

San Diego mejoró en el segundo cuarto.

John Poulakidas, fue letal desde la línea de tres, y Telfort encontró el aro; algo que sumado a que el argentino Tomas Chapero y Andersson García fueron menos eficientes en la presión defensiva, provocaron que el visitante recortara la desventaja 62-56 al descanso.

En su vuelta a la duela los Capitanes perdieron el aro.

Bouknight y Wade Taylor no estuvieron finos desde la larga distancia y la sucesión de fallas provocó desesperación en la banca, donde Galvani fue castigado con una falta técnica, errores que sumados a la buena racha de Clippers, liderados por Poulakidas, estos dieron la vuelta 77-74 a la mitad del tercer periodo.

San Diego mantuvo el ritmo y terminó el cuarto arriba 86-82.

Bouknight se sacudió la mala racha en el arranque del periodo final con una seguidilla de puntos con la que dio la vuelta 91-88, impulso que aprovechó el local para alejarse 106-98 con un par de triples, uno de Buie y otro de Bouknight, momento que ya no soltaron para dar forma a la victoria 113-101.

En su siguiente partido, los Capitanes visitarán a los South Bay Lakers el próximo jueves.