Martínez: “Si queremos ser un equipo especial debemos recuperarnos en muy pocas horas”

“Lo afrontamos entrenando muy poco o directamente sin entrenar porque con los viajes a veces se hace complicado entrenar. Si queremos ser un equipo especial tenemos que ser capaces de recuperarnos en muy pocas horas, que no todos los equipos lo consiguen”, explicó Martínez en declaraciones facilitadas por el club.

“Si queremos ser un equipo especial, que es muy difícil conseguirlo, te tienes que adaptar a este tipo de situaciones. Descansar, recuperarte muy rápido mentalmente de cara al siguiente partido y competir”, insistió el técnico catalán, quien rechazó utilizar lo apretado del calendario como una excusa.

“Cuando pierdes, no buscar excusas, no quejarte de los viajes o los partidos. Estamos intentando que sea así en nuestro día a día personal. Si ves muchos resultados de los equipos, cuando ganan el siguiente les cuesta mucho porque cuesta prepararse”, señaló.

El ala pívot Jaime Pradilla valoró al Bayern de Múnich y destacó su mejoría como local: “Aunque perdiera este martes, últimamente están fuertes en casa. Hace poco le ganaron al Panathinaikos allí. Desde el cambio de entrenador tienen una mejor defensa. Sabemos que allí es un campo difícil y que nos va a costar mucho si queremos sacar la victoria”.

