Pantzar se suma a las bajas en Lisboa de Sylla y Lazarevic; Frey, Hilliard y Bagayoko duda

Según informa el club vizcaíno, Melwin Pantzar ni ha viajado a la capital portuguesa tras "sufrir una lesión de la membrana interósea de su pierna izquierda" en el partido de Liga Endesa del pasado sábado frente al La Laguna Tenerife, del que queda pendiente de "evolución".

Además, está en duda la participación de Hilliard por "un proceso infeccioso virico con fiebre y mialgia generalizada", de Bagayoko por "una torsión de rodilla derecha con derrame ocurrido en el entrenamiento del este lunes" y de Frey, quien "ya realizó un esfuerzo el pasado sábado" contra el Tenerife, porque "sufre una lesión en el aductor mayor de su pierna derecha".

Por su parte, Sylla y Lazarevic continúan con sus respectivos procesos recuperación, el del pívot senegalés de la "rotura del gemelo interno de su pierna izquierda" y el del alero serbio del "esguince moderado del ligamento interno de su rodilla izquierda y fractura sub cortical de la meseta tibia externa".

El Surne visita al Sporting en el Pavilhao Joao Rocha con la intención de sellar, si se dan los resultados, su pase a los cuartos de final de la Copa FIBA Europa, de la que es el vigente campeón y en la que es líder del Grupo M de la segunda fase, invicto después de las tres jornadas de la primera vuelta.

En esa primera vuelta, en la primera jornada, los 'hombres de negro' se impusieron al Sporting por 94-79.