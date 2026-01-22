97-107. Peyton Watson da oxígeno a los Nuggets enen Washington

Los Nuggets (30-15) iniciaron en Washington un viaje que también les llevará a Milwaukee mañana y a Memphis el domingo. Lo hacían presionados tras perder sus últimos dos partidos en Denver contra los Charlotte Hornets y los Lakers.

El regreso de Jonas Valanciunas tras una ausencia de once partidos por una distensión en su pantorrilla derecha supuso un auténtico respiro para David Adelman, que alineó al pívot lituano en el quinteto inicial de los Nuggets.

La baja de Valanciunas coincidió con la de Nikola Jokic -que está fuera desde el 29 de diciembre-, además de otras también sensibles como las de Cam Johnson o Christian Braun, que están haciendo mella la temporada de Denver.

Valanciunas firmó 16 puntos y 9 rebotes. Era su segunda visita al Capital One Arena de Washington desde su breve paso la temporada pasada por los Wizards, que lo traspasaron a Sacramento en febrero. El lituano recibió los abucheos de su antigua afición.

Pese a tener a Aaron Gordon y Jamal Murray en el quinteto titular, fueron Valanciunas y sobre todo Peyton Watson (35 puntos) quiénes asumieron el mando de los Nuggets de inicio, poniéndose arriba en el marcador desde la primera posesión.

Cimentaron una ventaja de 10 puntos, pero la perdieron hasta dejar a los Wizards ponerse por delante 34-33 en el segundo cuarto, la única ventaja local del encuentro. Un mal pase de Jamir Watkins generó una pérdida que terminó con triple de Watson.

Los Nuggets se fueron al descanso con un ajustado 48-46, pero ya no volverían a ceder la iniciativa.

Pese a ello, los Nuggets nunca estuvieron completamente cómodos en su visita a Washington. Murray despertó con 13 puntos en el tercer cuarto, pero los Wizards no permitieron que se escapasen en el marcador.

En el último cuarto, Wahington empató el partido a 83, pero no le dio para más. Los Nuggets reaccionaron y tomaron rápidamente un mínimo colchón para superar el trámite.

Peyton Watson fue una noche más el mejor de los Nuggets con 35 puntos y 8 rebotes. Jamal Murray terminó con 24 puntos y Aaron Gordon con 16, los mismos que Valanciunas.

Para los Wizards, Kyshawn George firmó un doble-doble con 20 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, Tre Johnson contribuyó con 19 puntos y Alex Sarr con 15.

Para los Wizards, esta fue su octava derrota seguida, lo que pone al equipo en una nueva crisis de resultados después de haber encadenado 13 partidos perdidos a inicio de temporada.

Con solo 10 victorias, los Wizards (10-33) comparten el peor lugar de la liga con los Indiana Pacers (10-35) y los New Orleans Pelicans (10-36).