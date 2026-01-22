El Barça, a por un triunfo en la pista del colista que le afiance en el top6

El conjunto azulgrana cuenta con un balance de 15 victorias y 8 derrotas, un registro idéntico al de los tres equipos que le anteceden en la tabla -Mónaco, Valencia Basket y Real Madrid-, a un partido de distancia de los dos primeros, el Hapoel Tel Aviv (16-6) y el Fenerbahce (15-7), que tienen un encuentro pendiente.

Por detrás, en los puestos de 'play-in', le siguen el Olympiacos (14-8), el Panathinaikos (14-9), el Zalgiris Kaunas (13-10) y el Estrella Roja (13-10).

En las catorce jornadas que le restan a la fase regular de la Euroliga, el Barça deberá enfrentarse a ocho de los diez primeros clasificados, por lo que debe puntuar ante los rivales teóricamente inferiores para llegar en una situación más holgada a estos duelos directos, como los de las dos próximas jornadas en la pista del Olympiacos y frente al Fenerbahce en casa.

El equipo entrenado por Xavi Pascual, vencedor en 21 de los 25 partidos oficiales bajo las órdenes del técnico de Gavà, llegará a la cita tras derrotar el pasado martes al Dubai Basketball (91-89) en un choque igualado que decantaron los escoltas Darío Brizuela y Kevin Punter, con 25 y 20 puntos, respectivamente.

El conjunto azulgrana mejoró respecto a la derrota europea frente al Real Madrid (80-61) y la sufrida victoria liguera contra el San Pablo Burgos (79-80) de la semana anterior, pero dio síntomas de cansancio en el último cuarto por el desgaste acumulado, un factor con le que Pascual deberá lidiar una noche más.

Con las bajas confirmadas del alero Will Clyburn y del base Juan Núñez, el Barça visitará la pista del colista, un Asvel que acumula cuatro derrotas consecutivas, pero que mejora de forma notable sus prestaciones como local, con un balance de 6-6 en casa y de 0-11 a domicilio.

El conjunto francés llegará a la cita con las dudas de su máximo anotador, el base Glynn Watson (14,3 puntos de media), que se perdió la última jornada de la Euroliga por enfermedad, y del escolta colombiano Braian Angola, fichado del Dreamland Gran Canaria este miércoles.

Sin el veterano Nando de Colo, que ha partido recientemente rumbo al Fenerbahce, el equipo dirigido por Pierric Poupet cuenta entre sus principales referentes con el base exazulgrana Thomas Heurtel (9,8 puntos y 4,5 asistencias) y el interior Mbaye Ndiaye (7,5 y 5 rebotes).

Para no repetir las derrotas de los dos últimas temporadas en Lyon (100-94 y 76-72), el Barça, que ya se impuso en la primera vuelta en casa (88-78) liderado por Punter (24 puntos y 7 asistencias), deberá hacer valer su teórica superioridad en casi todos los aspectos del juego ante el equipo que menos anota (78,2) y acierta en los triples (31,7%).

Igualar el listón físico y ganar la batalla por el rebote serán dos elementos más a tener en cuenta, pues el conjunto galo destaca por su producción en el rebote ofensivo y sus problemas para dominar bajo su propio tablero.