El pívot polaco Olek Balcerowski amplía su contrato dos temporadas más

Balcerowski se ha consolidado como una de las piezas claves del equipo en su segundo curso en el Unicaja y sus números así lo atestiguan, ya que en los veintiséis partidos disputados esta temporada es el mejor valorado de la plantilla, al promediar 10.3 puntos, 3.5 rebotes, 1 tapón y 12.6 de valoración.

A sus 25 años y 2.19 metros de estatura, este jugador, que cuenta con la condición de cupo de formación ya que se formó en la cantera del Gran Canaria, de momento en la temporada y media que lleva en el Unicaja ya suma cinco títulos, una Copa del Rey, una Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), una Supercopa Endesa y dos Copa FIBA Intercontinental.

El jugador ha mostrado su felicidad en declaraciones facilitadas por el club: "Yo creo que estoy en un sitio donde la gente me quiere, donde la gente me cuida y donde puedo seguir creciendo y eso es lo más importante para mí".

"Hice demasiados pasos adelante en un momento de mi carrera y ahora creo estar en un buen sitio, donde la gente te aprecia y te quiere ver mejor, que es lo más importante para un jugador. Quiero quedarme aquí, quiero seguir mejorando y sé que la gente que está aquí me va a hacer mejor jugador", afirmó.

