Jorge Garbajosa (FIBA Europa): "La 'final four' de Badalona es un eco de Barcelona'92"

La 'final four' de la Liga de Campeones de baloncesto se disputará del 7 al 9 de mayo en el Pabellón Olímpico de Badalona, recinto con capacidad para más de 12.500 espectadores y que acogió el torneo de baloncesto de los Juegos de Barcelona'92, el primero de la historia que admitió la alineación de los profesionales de la NBA, y que ganó Estados Unidos con el denominado 'Dream Team' (equipo de ensueño), liderado por Michael Jordan.

"Estamos en Badalona porque Badalona es baloncesto y queremos rememorar aquella generación de los noventa y los ecos de Barcelona'92, ahora que además contamos con la vuelta de Ricky Rubio. Además, el pabellón es uno de los iconos de una ciudad que nos ha transmitido mucha ilusión por acoger la competición. Por todo eso creo que no hay sitio mejor para celebrar esta 'final four' que Badalona", dijo Garbajosa, durante su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

Para el máximo dirigente de FIBA Europa, la propia competición está "muy bien", pero el legado que debe dejar en la ciudad debe ser "algo más".

"Si todo se limitase a cuatro grandes partidos estará muy bien pero los objetivos no estarán cumplidos. Somos ambiciosos y queremos algo que no sean tres días. Como FIBA queremos cubrir desde lo más alto hasta lo más bajo y por eso hay una responsabilidad con la base porque sin base no hay futuro. El baloncesto es más que deporte, es una forma de vivir, es esfuerzo, cultura, valores. Si la gente juega al baloncesto serán mejores personas", confesó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los embajadores de la competición, aparte de Jordi Villacampa, será Ricky Rubio, que ha vuelto esta temporada a jugar en el club de la ciudad, Joventut, dieciséis años después de su marcha. "Va a participar activamente en la promoción y creo que es el mayor elemento que puede tener la sociedad y la juventud de Badalona".

La ilusión que irradia en Badalona (noreste de España) es la competición pero también, según indicó su alcalde, Xavier García Albiol, supone "un reto muy importante".

"Badalona es la cuna del baloncesto ('bressol del basquetbol' es su lema en catalán) en Cataluña y en España. En 1992 fue la primera vez que hicimos un evento internacional con los Juegos de Barcelona y actualmente tenemos más de 4.500 fichas de baloncesto, somos los que más en Cataluña. Por tanto no hay ciudad mejor para esta competición", subrayó.

Badalona es la cuarta ciudad española en albergar la final a cuatro de la Liga de Campeones tras Tenerife (2017), Bilbao (2022) y Málaga (2023).