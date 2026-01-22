La directiva del Barça ratifica la extensión de la licencia por diez años con la Euroliga

Así lo ha anunciado el club catalán en un breve comunicado en el que subraya que con este acuerdo "reafirma su voluntad de siempre participar en las mejores competiciones existentes".

El anuncio del club azulgrana se produce después de la reunión que mantuvieron el pasado domingo en Londres responsables de la entidad catalana con la NBA para negociar la posible presencia del equipo azulgrana en el proyecto que impulsa la liga estaodunidense en Europa.

A ese encuentro asistieron Josep Cubells, directivo responsable de la sección, y Jordi Trias, por el FC Barcelona, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, y Pau Gasol, que ejerció el papel de intermediario entre ambas partes como exjugador de la liga estadounidense y del conjunto azulgrana.

Durante esa reunión, el Barça ya informó que estaba trabajando para participar en la mejor competición europea posible y que, de momento, había llegado al acuerdo con la Euroliga que ha ratificado este jueves la junta directiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según apuntaron desde el club catalán, dicha alianza por diez años está vinculada al cumplimiento de una serie de garantías por parte de la Euroliga.

Con todo, el objetivo del Barça es mantenerse puntualmente informado de cómo evoluciona el proceso de creación de la competición que quiere impulsar la NBA, de la que no descarta formar parte en un futuro.

Además de la alianza con la Euroliga, el Barça ha anunciado que la junta directiva ha aprobado nuevos acuerdos de patrocinios "de los que se informará oportunamente" a los socios y que "en algunos casos tendrán que ser ratificados" por la asamblea de socios compromisarios "cuando proceda".