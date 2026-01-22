Pascual descarta fichar: "No se prevé ningún tipo de incorporación"

"Si hay una lesión grave se tendrá que ver qué opciones hay, pero tampoco el mercado te ofrecerá mucha cosa porque no la hay. Se ha movido y colocado todo. Sería muy difícil que, incluso con voluntad, pudiéramos encontrar algo en caso de lesión. Esperemos no haya ninguna", ha comentado el preparador de Gavà en declaraciones a los medios de comunicación.

Pascual ha bromeado al asegurar que intenta "no mirar a los demás" equipo, que en su inmensa mayoría cuentan con más jugadores, porque sino se pone "un poco nervioso".

"Cuando acepto venir sé la realidad del equipo y no me quejaré. Es lo que tenemos y con lo que tenemos estamos compitiendo muy bien. Hemos ganado 21 de 25 partidos, un número extraordinario. Tenemos que seguir esta linea, no mirar qué tienen los demás. Lo estamos administrando bastante bien pese a dificultades porque los jugadores lo están dando todo", ha reflexionado el preparador catalán.

Pascual, que cuenta a día de hoy con doce jugadores sanos de la primera plantilla, ha explicado que el alero Will Clyburn está "cerca de volver" y la previsión del club es que empiece a trabajar con el equipo la semana que viene.

Sobre el partido del viernes en la pista del Asvel Villeurbanne francés, el técnico del Barça ha destacado que su próximo rival es "equipo muy físico y dinámico, que corre bien y que es muy atlético en todas las cosas".

"Físicamente son buenos en el uno contra uno. Aquí nos pusieron las cosas difíciles. La clasificación engaña un poco. Lo están haciendo bien. Será un partido difícil. Lo pondrán todo para ganar y tendremos que jugar bien", ha comentado sobre el duelo frente al colista de la Euroliga.

Pascual ha subrayado que los equipos físicos como el Asvel "están dando muchos problemas" al Barça este curso.

"Nos presionan mucho, no nos dejan movernos y hacer nuestro juego de ataque con su defensa y solemos salirnos un poco del guion. Es un perfil de equipo que nos va un poco mal en general, aunque cada día lo estamos haciendo un poco mejor", ha añadido.

Pascual ha valorado que en la victoria de la pasada jornada ante el Dubai Basketball, el equipo estuvo "mucho mejor en general" y "recuperó el tono físico" más allá del bajón en el último cuarto.

"El Asvel tiene muchos registros en el juego, pero Heurtel y Watson son el eje de todo en la creación. Tendemos que defender muy bien, cerrar bien nuestro aro y atacar el suyo", ha concluido.