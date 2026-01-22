Robertson quiere aportar "anotación y confianza para ayudar a revertir la situación"

El nuevo escolta del conjunto claretiano ocupa la vacante que ha dejado el colombiano Braian Angola, quien ha llegado a un acuerdo con el club para su desvinculación.

Robertson tiene una amplia experiencia en la Liga Endesa, tras sus anteriores pasos por Obradoiro, Valencia Basket y Joventut, que espera poner ahora al servicio del Dreamland Gran Canaria.

"Tenemos un buen equipo, con las piezas necesarias para hacer un buen baloncesto. El ambiente en el vestuario es bastante bueno, algo que es raro de ver, porque cuando un equipo no va bien o tiene un bache, ves un vestuario con dudas, donde no hay unión, pero me he encontrado un vestuario unido, con jugadores muy duros mentalmente y con talento", ha explicado en una conferencia de prensa.

El internacional por Canadá, con pasaporte jamaicano, conoce a muchos de sus nuevos compañeros por haberse enfrentado a ellos en el pasado, y está convencido de que todos podrán superar el actual mal momento, aunque matiza que tendrán que llevar a cabo un trabajo en grupo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lucharemos como equipo para mejorar y revertir esta situación, con la actitud adecuada para sacarla adelante, y empezar a sumar victorias", ha subrayado.

Roberston se considera un "tirador" y puede aportar "anotación" para mejorar unos porcentajes que en el Dreamland Gran Canaria "no son los deseados", pero reitera que para ganar a cualquier rival necesitarán "trabajo en equipo".

Además, cree que esta nueva etapa será diferente a las que vivió en equipos como Obradoiro o Joventut, ya que en el club gallego acabó siendo "un jugador clave", pero ahora solo piensa en aportar al equipo isleño "lo que necesite", porque sabe de lo que es "capaz de hacer en la pista", aunque su rol puede ir cambiando en función de lo que requiera el equipo.

Robertson ya dispuso de sus primeros minutos el pasado martes en la derrota en el Gran Canaria Arena ante el Pallacanestro Trieste (71-77), en la Basketball Championship League, un estreno exprés ya que esa misma mañana había pasado el reconocimiento médico.

"Es verdad que igual jugué más tiempo del que estaba previsto por problemas de faltas de compañeros, y en la segunda parte me faltaban piernas y energías, pero vi muchos signos muy buenos, porque el equipo peleó y tuvo el esfuerzo necesario en defensa", ha explicado.

"Cogimos más de veinte rebotes ofensivos, aunque fallamos en anotación; yo también fallé tiros en la segunda parte, pero se pueden sacar muchas cosas positivas de ese partido sobre las que tenemos que seguir construyendo para mejorar en el futuro", ha concluido.