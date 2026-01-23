El Gobierno habla con el Valencia por la visita del Maccabi y recuerda los "antecedentes"

Cuando en octubre el Hapoel Tel Aviv visitó el Roig Arena en esta misma competición, la Delegación recomendó al Valencia Basket que el partido se disputara a puerta cerrada y lo hizo, según explicó en su momento, en base a informes de las fuerzas de seguridad.

El club valenciano, que intentó que al menos sus abonados pudieran acudir a presenciar en directo el partido, acabó por aceptar esa situación.

Aquel 15 de octubre, varios cientos de manifestantes se concentraron a las puertas del Roig Arena para protestar por la respuesta a su juicio desproporcionada de Israel en Gaza a los atentados terroristas de Hamas y para pedir la expulsión de los equipos israelíes de las competiciones europeas. Aquella concentración acabó con varias cargas policiales y algunos detenidos.

Tanto ese encuentro como los siguientes que han disputado en España equipos israelíes se han disputado a puerta cerrada.

"Desde la Delegación siempre mantenemos dialogo permanente con los clubes ante partidos de alto riesgo", señaló Bernabé en declaraciones a los medios.

"Todos sabemos los antecedentes que tenemos en València cuando se jugó anteriormente y hace apenas unos días los partidos con el Real Madrid y el Barcelona. Mantenemos el contacto con el club, estamos en conversaciones y los antecedentes son conocidos por todos", insistió.