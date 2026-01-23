El internacional danés Marcus Moller, canterano del Unicaja, padece un cáncer de testículo

El jugador de 19 años causará baja indefinida mientras se recupera de su situación médica, mientras que su club ha agradecido el “respeto y la comprensión en esta delicada situación”, dice en comunicado oficial.

Moller se encuentra en su país, donde está recibiendo tratamiento médico y ya está siendo asistido “por profesionales especializados y rodeado del apoyo de su familia y su entorno más cercano”. “En este momento, la prioridad absoluta es su salud y bienestar, por lo que tanto el jugador como el club han acordado centrar todos los esfuerzos en su recuperación durante el tiempo que sea necesario”, explica la entidad malagueña.

Marcus Moller (2,18 metros, 19 años) es un pívot de gran envergadura con mucha proyección, que disputa su cuarta temporada en Málaga, aunque su futuro estaba ligado a la NCAA estadounidense, donde marcharía a la Universidad de Michigan el próximo año.

El joven, que aún no ha debutado en el primer equipo a las órdenes de Ibon Navarro, aunque sí ha entrenado con ellos, es internacional absoluto con Dinamarca y estaba siendo una de las piezas más importantes del filial cajista.

En el equipo sub 22 de la ‘Liga U’, competición de canteras creada por la ACB para esta campaña, Moller había promediado hasta el momento 11’7 puntos, 8’7 rebotes y 1’4 asistencias para 16’3 de valoración en la primera fase.

“Desde Unicaja Baloncesto queremos transmitirle a Marcus todo nuestro cariño, apoyo y fuerza en este proceso. Estamos convencidos de que afrontará esta etapa con la valentía y determinación que siempre lo han caracterizado. Estamos contigo, Marcus”, concluye el escrito del club malacitano.