Básquetbol
23 de enero de 2026 - 12:50

El Real Madrid pierde a Théo Maledon por una lesión muscular

Madrid, 23 ene (EFE).- El jugador francés del Real Madrid, Théo Maledon, causa baja en el equipo blanco por una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, según las pruebas practicadas al jugador este viernes, informó el club blanco en su página web.

Por EFE

El base-escolta permanecerá apartado de las pistas por un tiempo indefinido y queda pendiente de evolución. Fue durante el partido de Euroliga ante el Mónaco de este jueves, que el Real Madrid supo resolver con facilidad (90-78), cuando Maledon tuvo que retirarse en la primera mitad a los vestuarios para el resto del partido, cuando solo había disputado un minuto y once segundos.

El jugador francés ya pasó por un proceso similar en el aductor corto del muslo de la pierna izquierda a mediados de septiembre que le obligó a parar varios días.

Théo Maledon, de 24 años, llegó al Real Madrid el pasado verano procedente del equipo francés Lyon-Villeurbanne. Hasta ahora ha disputado 36 partidos anotando un total de 361 puntos y 116 asistencias.