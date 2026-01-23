El Real Madrid pierde a Théo Maledon por una lesión muscular

El base-escolta permanecerá apartado de las pistas por un tiempo indefinido y queda pendiente de evolución. Fue durante el partido de Euroliga ante el Mónaco de este jueves, que el Real Madrid supo resolver con facilidad (90-78), cuando Maledon tuvo que retirarse en la primera mitad a los vestuarios para el resto del partido, cuando solo había disputado un minuto y once segundos.
El jugador francés ya pasó por un proceso similar en el aductor corto del muslo de la pierna izquierda a mediados de septiembre que le obligó a parar varios días.
Théo Maledon, de 24 años, llegó al Real Madrid el pasado verano procedente del equipo francés Lyon-Villeurbanne. Hasta ahora ha disputado 36 partidos anotando un total de 361 puntos y 116 asistencias.