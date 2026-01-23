El Real Madrid quiere prolongar su buen momento ante el Breogán

Los de Sergio Scariolo quieren prolongar su mejor racha tras siete victorias consecutivas, después de las conseguidas esta semana en Euroliga ante el Olimpia Milano (106-77) y el Mónaco (90-78).

Mientras tanto, en el torneo nacional, el equipo de los argentinos Facu Campazzo y Gaby Deck y el dominicano Andrés Feliz viene de ganar ante el Valencia Basket (94-79) y Andorra (85-90), tras la derrota sufrida a principios de enero ante el Barcelona (100-105). Si consigue la victoria en tierras gallegas supone la decimoquinta victoria a domicilio en esta competición.

El técnico italiano no podrá contar con la presencia en la pista del base-escolta francés Théo Maledon, tras conocerse este viernes el alcance de su lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha, que sufrió durante el encuentro entre el Mónaco, cuando tuvo que retirarse de la pista tras un minuto y once de juego.

El internacional español Usman Garuba asegura que el Real Madrid espera un partido "muy complicado" contra un Breogán que viene de hacer las cosas "muy bien". Sobre su equipo afirma que están en una "buena racha" y cree que están haciendo "un buen trabajo".

En cuanto a acciones individuales, el ala-pívot asegura que está "muy contento" y que han hecho "un gran trabajo" en el mes de enero, un tiempo en el que, valoró en declaraciones a Realmadrid Televisión, el conjunto merengue ha "dado un golpe sobre la mesa para lograr el objetivo".

Por su parte, el Río Breogán recibe al Real Madrid después de firmar una importante victoria en Andorra que les coloca décimos en la clasificación.

Los últimos cinco encuentros entre ambos conjuntos se saldaron con victoria madrileña, mientras que el equipo gallego no lo hace desde 2023.