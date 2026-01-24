114-117. Los Pacers tumban a 'SGA' y los Thunder en su regreso a Oklahoma City

Siete meses después, los dos finalistas de 2025 no pueden estar en situaciones más opuestas: los Thunder (37-9) son el mejor equipo de la liga y firmes candidatos a revalidar el título, mientras que los Pacers (11-35) están completando la peor temporada de su historia.

El recuerdo de ese séptimo partido aún persigue a los Pacers: no solo se les escapó el anillo, sino que perdieron a su estrella, Tyrese Haliburton, con el tendón de Aquiles desgarrado; poniendo fin a la actual temporada antes de que empezase.

Pese a la horrible temporada que los Pacers están disputando, el equipo de Rick Carlisle sacó este viernes sus garras en Oklahoma City, seguramente con 'flashbacks' constantes de esa traumática final perdida.

Indiana fue por delante prácticamente todo el partido, aunque se llevó un susto en los instantes finales, cuando desde el 103-113 a unos dos minutos del final, los Thunder firmaron un parcial de 9-0 para ponerse a un solo punto con apenas 24 segundos por jugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero Jarace Walker, con 26 puntos esta noche en Oklahoma City, no falló desde la línea del tiro libre y dio el triunfo a los Pacers.

Indiana también tuvo que sobreponerse a los 47 puntos que anotó Shai Gilgeous-Alexander, que parecer tener tomada la medida a los Pacers: cuando se enfrentaron en octubre en Indianápolis, 'SGA' metió 55, récord en su carrera en la NBA.

Chet Holmgren contribuyó a la cuenta de los Thunder con 25 puntos y 13 rebotes.

Para los Pacers, además de los 26 puntos de Jarace Walker, Andrew Nembhard firmó una excelente actuación con 27 puntos y 10 asistencias, mientras que Pascal Siakam aportó otros 21 puntos y Aaron Nesmith con 17.