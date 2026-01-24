Básquetbol
24 de enero de 2026 - 18:45

119-115. Los Hornets ganan a los Warriors en partido adelantado por el temporal de nieve

Washington, 24 ene (EFE).- Los Charlotte Hornets superaron este sábado a los Washington Wizards por 119-115, en un partido que la NBA adelantó debido al temporal de nieve que azota a gran parte de Estados Unidos.

Por EFE

La derrota en Charlotte supuso la novena seguida para los Wizards, ahora mismo el peor equipo de la liga con un balance de 10-34 e inmerso en una crisis de resultados.

Brandon Miller lideró la victoria de los Hornets (18-26) con 21 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. LaMelo Bell también firmó un doble-doble con 20 puntos y 11 asistencias, mientras que Miles Bridges anotó otros 20 puntos.

Para los Wizards, su 'rookie' Tre Johnson anotó 26 puntos, Alex Sarr metió 24 y Justin Champagnie aportó 15 puntos y 11 rebotes.

El partido, inicialmente previsto para la tarde en Charlotte, fue adelantado al mediodía por la NBA debido al fuerte temporal de nieve que tiene en estado de emergencia a 22 estados del país con una población de 190 millones, entre ellos Carolina del Norte.

