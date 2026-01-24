Antetokounmpo estima entre 4 y 6 semanas de baja tras retirarse ante los Nuggets

Antetokounmpo se lesionó en una acción sin contacto en el tramo final del partido, en el que los Milwaukee Bucks cayeron por 100-102, y abandonó la pista a falta de 32 segundos.

"Probablemente el siguiente paso sea hacerme una resonancia mañana. Después de la resonancia me dirán, seguramente, que me he roto algo en la pantorrilla, en el sóleo o algo así", anticipó Antetokounmpo en declaraciones a periodistas después del partido.

"Lo más probable es que me den un protocolo de baja de entre 4 y 6 semanas. Lo digo por mi experiencia en la NBA. A partir de ahí voy a trabajar a fondo para volver. Eso probablemente sería a finales de febrero o principios de marzo", agregó el griego.

"Ojalá el equipo esté entonces en una situación en la que al menos podamos pelear por el 'play-in'", concluyó, con algo de resignación.

Antetokounmpo se ha perdido por lesiones varias 14 de los 44 partidos disputados por los Bucks esta temporada.

Los Bucks (18-26) son ahora mismo undécimos en el Este, a cuatro victorias de los Atlanta Hawks (22-25), el equipo que ocupa la última plaza de postemporada.

La lesión llega a menos de dos semanas del cierre de la ventana de fichajes en la NBA, con la salida de Antetokounmpo de Milwaukee como una de las posibilidades que más ruido venían generando desde inicio de esta temporada.