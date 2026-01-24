El Barça se juega ser cabeza de serie en la Copa ante un Tenerife sin plaza garantizada

El conjunto azulgrana, que con su presencia en la competición asegurada, intentará prolongar su racha de diez victorias en la Liga Endesa desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo, con un triunfo que le garantice un puesto privilegiado en el sorteo de cuartos de final.

Con un balance de 12-4, una victoria ante el cuadro insular le aseguraría matemáticamente terminar entre los cuatro primeros sin depender de otros resultados. En caso de derrota, todavía podría mantener esa posición si UCAM Murcia, en su visita al Unicaja, o el Baskonia, que recibe al Joventut, pierden.

Incluso si ambos equipos ganasen y el Barça cayese, el conjunto catalán seguiría siendo cabeza de serie siempre que ambos no le remontasen el 'basket-average' general (+31 frente al UCAM Murcia y +60 frente al Baskonia).

Esta semana, con doble jornada de Euroliga, el Barça ganó con esfuerzo al Dubai (91-89) y al ASVEL (91-98), dos equipos alejados de la zona alta de la clasificación y que destacan por su poderío físico.

El equipo que dirige Xavi Pascual, con una rotación limitada a doce jugadores disponibles del primer equipo, ha dado signos de fatiga física y mental por la exigencia del calendario, pero aun así ha sacado adelante los últimos partidos a base de garra, talento y preparación táctica.

Darío Brizuela fue determinante ante el Dubai, con 25 puntos y la canasta decisiva del triunfo, mientras que frente al ASVEL la dupla Tornike Shengelia-Kevin Punter sumó 53 puntos, tirando del equipo en momentos críticos.

A la espera del regreso de otro generador ofensivo como Will Clyburn, que promediaba 11 puntos en ACB antes de su lesión y apunta a recibir el alta médica la próxima semana, el Barça deberá hacer frente con los recursos actuales a la dupla formada por Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini, la principal amenaza del Tenerife.

El base brasileño, que vive su enésima juventud en el cuadro insular, es tanto el máximo asistente de la ACB (6,5 por partido) como el máximo anotador de su equipo (15,2). Huertas se reencontrará con Xavi Pascual, su entrenador en el Barça entre 2011 y 2015.

Su conexión con el pívot georgiano (13,4 puntos) será el eje ofensivo que Txus Vidorreta buscará explotar, un recurso que ya le funcionó el curso pasado, cuando el Tenerife asaltó el Palau Blaugrana gracias, en gran medida a los 39 puntos que firmaron entre ambos (92-95).