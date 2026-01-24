La NBA pospone el Timberwolves-Warriors por los sucesos en Mineápolis

"La decisión se tomó para priorizar la seguridad y la protección de la comunidad de Mineápolis", dijo en un comunicado la NBA.

El partido se disputará el domingo por la tarde, 24 horas antes de que ambos equipos se vuelvan a enfrentar el lunes también en Mineápolis en un 'back-to-back'.

El suceso ocurrido esta mañana en Mineápolis es la segunda muerte en pocos días de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales en el marco de operaciones migratorias ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en esa ciudad estadounidense.

Tras el suceso, la tensión en las calles de Mineápolis, un feudo de la izquierda, fue en aumento, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.

El gobernador de Minnesota, Tim Wolz, reclamó a Trump que suspenda el operativo en la ciudad: "El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora".