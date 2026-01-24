Tyson Carter volverá a entrenar con el Estrella Roja tras sufrir una embolia pulmonar

Así lo confirmó el entrenador del club, Sasa Obradovic, en la rueda de prensa posterior a la victoria del Estrella Roja este viernes en la Euroliga en la cancha del Virtus de Bolonia: "Carter ha recibido luz verde para volver a entrenar".

El jugador fue hospitalizado en Belgrado tras la victoria de los serbios en Estambul frente al Fenerbahce celebrado el pasado 10 de octubre de 2025, en la tercera jornada de la Euroliga, debido a "complicaciones respiratorias" y cuadro sintomático de tos intensa y dolor abdominal y torácico. Ya en el hospital se le diagnosticó una embolia pulmonar, que le tuvo ingresado hasta el 4 de noviembre de 2025, fecha en la que recibió el alta.

Cuestionado por los lesionados del equipo, Obradovic confirmó la noticia a los medios serbios: "No olvidemos que también tenemos el factor Bolomboy, que debería llegar. Eso nos dará fuerza para el final que se avecina. No descuidemos a Rivero ni a Plavsic, y la última información es que Carter ha recibido luz verde para entrenar".

El escolta estadounidense, de 27 años, fue uno de los grandes fichajes del club serbio el pasado verano procedente del Unicaja de Málaga. Tras salir del hospital había permanecido en su domicilio continuando con su proceso de recuperación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque no se han conocido más detalles sobre su posible vuelta a las canchas, el jugador podría reincorporarse a la dinámica del club, que actualmente es décimo en la clasificación de la Euroliga, en la última plaza que marca el 'play-in', con un balance de 14 victorias y 10 derrotas.