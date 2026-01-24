Básquetbol
24 de enero de 2026 - 07:25

Vanja Marinkovic, del Partizan, sufre una rotura del tendón de Aquiles

Redacción deportes, 24 ene (EFE).- El alero serbio Vanja Marinkovic, capitán del Partizan de Belgrado y exjugador del Baskonia, sufrió una rotura en el tendón de Aquiles tras el último partido de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, según informó este sábado el club serbio.

Por EFE

Marinković cayó lesionado en los minutos finales del encuentro disputado este viernes en la ciudad alemana de Múnich, en terreno 'neutral'. Después de que fuese sometido a una ecografía a la finalización del encuentro, los servicios médicos del Partizan confirmaron una rotura, lo que requerirá "una larga recuperación".

El club detalló en sus redes sociales que el capitán también se someterá a una resonancia magnética a su llegada a Belgrado, tras la cual se tomará una decisión sobre cómo iniciar el tratamiento.

Partizan remontó 27 puntos para doblegar en la prórroga al Hapoel, líder de la Euroliga, por 104-101. El conjunto entrenado por Joan Peñarroya ocupa actualmente el puesto 17 de la tabla con un balance de 8 victorias y 16 derrotas.